Finanzminister Lindner in der Haushaltskrise: Was plant dieser Mann?

von Benedikt Becker und Veit Medick Finanzminister Christian Lindner ist im Schuldenstreit mächtig wie nie – und steckt selbst in der Klemme. Über einen, der plötzlich das Schicksal der Koalition in der Hand hat.

Es gibt gerade Momente, da haben sie kurz Hoffnung in der Koalition. Da klingt Christian Lindner, als sei er zuversichtlich. So wie neulich, bei einem Auftritt im Finanzministerium. 70 Sekunden spricht er, skizziert kurz, wie er den Haushalt der Regierung wenigstens für dieses Jahr juristisch retten will. Kein Zündeln, nicht mal eine Stichelei. „Schönen Dank“, sagt er und lächelt.