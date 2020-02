Am 12. Mai findet zum ersten Mal die Finance-Forward-Konferenz in Hamburg statt. Speaker von Fintechs, Banken und aus der Kryptowelt diskutieren über eine Branche im Umbruch.

Seit Anfang Oktober 2019 versorgt Finance Forward, das Fintech-Magazin von Capital und OMR, seine Leser täglich mit exklusiven News aus Finanzbranche, Bankenwelt, Startupszene und dem Kryptouniversum.

In diesem Jahr geht das Projekt nun den nächsten Schritt: Am 12. Mai findet zum ersten Mal die Finance-Forward-Konferenz statt. Sie bringt die spannendsten Köpfe der neuen Finanzwelt für einen Tag auf einer Bühne zusammen. Die Speaker stehen für eine Finanzbranche im Umbruch. Was sind ihre Pläne? Was treibt sie an? Und wohin geht ihre Reise? Auf diese Fragen wird es auf der Finance-Forward-Stage Antworten geben.

Finance-Forward-Konferenz

am 12. Mai 2020

in den Messehallen Hamburg

auf dem OMR Festival

Das sind die ersten Speaker – weitere werden in den kommenden Wochen folgen.

Carolin Gabor , CEO von Joonko, führt eines der ambitioniertesten Fintech-Projekte Deutschlands. Mit Hunderten Millionen Euro im Rücken soll Carolin Gabor versuchen, die mächtige Konkurrenz von Check24 anzugreifen. Kann das gelingen?

, CEO von Joonko, führt eines der ambitioniertesten Fintech-Projekte Deutschlands. Mit Hunderten Millionen Euro im Rücken soll Carolin Gabor versuchen, die mächtige Konkurrenz von Check24 anzugreifen. Kann das gelingen? N26-Gründer Valentin Stalf ist Deutschlands Fintech-Promi. Er ist mit seiner inzwischen auf fünf Millionen Kunden gewachsenen Challengerbank Dauergast in unseren News – zuletzt sogar als Vorbild für eine Fernsehserie.

ist Deutschlands Fintech-Promi. Er ist mit seiner inzwischen auf fünf Millionen Kunden gewachsenen Challengerbank Dauergast in unseren News – zuletzt sogar als Vorbild für eine Fernsehserie. Tamaz Georgadze ist Gründer und CEO von Raisin (in Deutschland ist der Festgeldvermittler als Weltsparen bekannt) und einer der Vordenker der Szene. In unserem Podcast war er der erste Gast nach dem Neustart.

ist Gründer und CEO von Raisin (in Deutschland ist der Festgeldvermittler als Weltsparen bekannt) und einer der Vordenker der Szene. In unserem Podcast war er der erste Gast nach dem Neustart. Mit Ratepay hat Gründerin Miriam Wohlfarth eines der umsatzstärksten deutschen Fintechs aufgebaut. Sie blickt auf fast 20 Jahre Erfahrung im Online-Payment zurück.

eines der umsatzstärksten deutschen Fintechs aufgebaut. Sie blickt auf fast 20 Jahre Erfahrung im Online-Payment zurück. Als die DKB 2018 Arnulf Keese zum Chief Digital Officer machte, war das ein echter Fang: Der Mann führte bereits AOL Deutschland, das Bezahlverfahren Giropay und das DACH-Geschäft von Paypal. Kann er den Direktbank-Dino in eine neue Zeit führen?

zum Chief Digital Officer machte, war das ein echter Fang: Der Mann führte bereits AOL Deutschland, das Bezahlverfahren Giropay und das DACH-Geschäft von Paypal. Kann er den Direktbank-Dino in eine neue Zeit führen? Auch Markus Pertlwieser , Digitalexperte der Deutschen Bank, arbeitet als CDO für den Unternehmensbereich Private Bank an der digitalen Transformation einer traditionellen Großbank.

, Digitalexperte der Deutschen Bank, arbeitet als CDO für den Unternehmensbereich Private Bank an der digitalen Transformation einer traditionellen Großbank. Christine Kiefer war schon am Aufbau von BillPay und Pair Finance beteiligt. Jetzt bringt sie als Gründerin von Ride Capital Immobilieninvestments und Blockchain-Technologie zusammen.

