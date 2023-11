von Benedikt Becker und Jan Rosenkranz Der Vorsitzende der FDP-Fraktion im Bundestag schließt eine Haushaltsnotlage für 2024 aus. Die wirtschaftliche Lage sei zwar herausfordernd. „Aber sie ist keine neue Ausnahmesituation.“

Herr Dürr, was haben Sie eigentlich Weihnachten vor?

CHRISTIAN DÜRR: Zu Hause mit der Familie feiern.

Oder in einem Konferenzraum mit Sozialdemokraten und Grünen über einen Haushalt verhandeln?

Wir werden in den kommenden Wochen und wahrscheinlich sogar Monaten viel über die Zukunft der Haushaltspolitik in Deutschland sprechen. Aber das muss ja nicht an Heiligabend sein.