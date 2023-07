von Thomas Steinmann Der Radreifenspezialist Schwalbe will mit dem Recycling von Altmaterial Ressourcen sparen. Nun kommt der erste Kreislaufreifen auf den Markt

Da war zum Beispiel der Fahrradhändler in Freising bei München, der in seinem Keller mehr als 15.000 alte Reifen lagerte. 20 Jahre lang hatte er gehofft, dass es einmal ein Recyclingsystem geben werde. Ende vergangenen Jahres war es dann so weit: Der Fahrradreifenspezialist Schwalbe ließ das ganze Material aus dem Keller abholen – um es für die Produktion neuer Reifen zu nutzen.