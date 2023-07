Heute sind ausländische Fachkräfte nicht nur geduldet, sondern heiß begehrt: Der Kolumbianer Snaider Helver arbeitet als Elektriker in Lübeck

von Walter Wüllenweber Um den Fachkräftemangel auszugleichen, müssten jedes Jahr 400.000 neue Beschäftigte nach Deutschland ziehen. Ein gewaltiges Projekt. Es scheitert auch an der Bürokratie

Als Georgios Kanellopoulos 19 Jahre alt war, fuhr er mit dem Bus aus seinem griechischen Dorf zum Bahnhof in Athen. In der einen Hand hatte er einen geliehenen Koffer, in der anderen ein Zugticket: Germania, einfach.