Am 30.11. findet in Bremen die „AutoDigital“ statt. Mit dabei sind u.a. Daimler-Forschungsvorstand Ola Källenius und Ex-Verfassungsrichter Prof. Dr. Dr. Udo Di Fabio. Capital ist Medienpartner der Konferenz.

Im vergangenen Jahr schilderte Daimler-Chef Dr. Dieter Zetsche bei der Konferenz „AutoDigital“ seine Strategie und präsentierte einen Prototyp der EQ-Reihe, die demnächst in Bremen von Band läuft. Seien Sie in Bremen dabei, wenn unsere Referenten Ihnen spannende Einblicke, exklusive Nachrichten und einen offenen Dialog bieten. Wir freuen uns bei der „AutoDigital“ am 30. November unter anderem auf Daimler-Forschungsvorstand Ola Källenius, Ex-Verfassungsrichter Prof. Dr. Dr. Udo Di Fabio, VDA-Geschäftsführer Dr. Joachim Damasky, Allianz-Deutschland-Chef Joachim Müller und StatusToday-CEO Ankur Modi.

Die Neuerfindung des Automobils

Die Automobilbranche als Schlüsselindustrie Deutschlands befindet sich in einem radikalen Umbruch. Neben den wachsenden Klimaschutzauflagen verändert die Digitalisierung Produkte und Dienstleistungen grundlegend. Es liegt nahe, sich an einem bedeutenden Automobilstandort wie Bremen – hier steht das weltweit größte Mercedes-Benz Werk – mit diesem Wandel eingehend zu beschäftigen. Der Bremer WESER-KURIER hat die „AutoDigital“ ins Leben gerufen, um dem Diskurs von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik Raum zu geben. Es geht um die Digitalisierung, Vernetzung und neuen Wertschöpfung des Automobils

Eine bessere Welt

Die weitreichenden Vorstellungen des Daimler-Konzerns beschreibt diesmal dessen Vorstand für Forschung und Entwicklung, Ola Källenius, in seiner Keynote. Von „einer intelligenteren Mobilität, einer neuen Leichtigkeit des deutschen Fahrens“ spricht der Journalist und Philosoph Thomas Vašek, der ebenfalls zu den diesjährigen Referenten zählt. Der deutsche Automythos sei von gestern, Mobilität habe nicht mehr „bloß den Selbstzweck des Fahrens im Auge, sondern eine bessere, lebenswertere Welt“. Aber welche Regeln sollen dort gelten? Prof. Dr. Dr. Udo Di Fabio beschäftigt sich in seiner Keynote daher mit der Ethik des autonomen Fahrens, also der Frage, wie Autos programmiert sein müssen, damit unsere Werte Bestand haben. Wie das Haftungsfragen berührt, erläutert uns Joachim Müller, Vorstandsvorsitzender der Allianz Versicherungs-AG.

Seien Sie dabei!