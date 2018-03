Es ist nicht einfach, moralische Überlegenheit zu beanspruchen, wenn man in einem ethischen Nebel herumstolpert. Der Datenschutz ist für die IT-Riesen, die im Verbrauchergeschäft tätig sind, schon immer eine relative Größe. Es geht nicht darum, allgemeingültige Normen für den Schutz von Benutzerdaten zu entwickeln, sondern um allgemein akzeptierte Standards der jeweiligen Zeit. Da hilft es schon, wenn man sich mit einem Konkurrenten vergleichen kann, der die Messlatte niedriger legt. Wenn etwas schief geht, kann man immer mea culpa rufen und sich einem neuen, höheren Standard verschreiben.

Das ist die bewährte Verteidigungslinie eines der profitabelsten Werbeunternehmen, das je erfunden wurde.

Aber wie lange funktioniert diese Masche noch? Die Reaktion von Facebook auf die Krise wegen der Weitergabe von 50 Millionen persönlichen Nutzerdaten ist ein Lehrbuchbeispiel dafür, wie ein Technologieunternehmen mit Forderungen nach mehr Regulierung umgeht. Erstens: Geben Sie zu, dass Sie dem Vertrauen der Benutzer nicht gerecht geworden sind – ohne konkret zu erklären, wie und woran Sie gescheitert sind. Weisen Sie darauf hin, dass die Probleme in der Vergangenheit liegen und Sie Ihre Richtlinien bereits geändert haben, damit so etwas nicht mehr vorkommt. Versprechen Sie dann einige zusätzliche Schutzmaßnahmen, um den Datenschutz zu verbessern – ohne jedoch das Geschäftsmodell infrage zu stellen, das sich auf die Erfassung und Nutzung riesiger Mengen an persönlichen Daten stützt.

Zuckerbergs Entschuldigung

Die Weigerung, sich den eigenen Fehlern direkt zu stellen, ist ein wesentlicher Bestandteil dieses Musters. Selbst nach den Maßstäben des Silicon Valleys, wo die Vergangenheit ausgeblendet wird, ist Facebooks Leugnung früherer Gepflogenheiten erstaunlich.

Schauen wir uns einen Post im Firmenblog von Ende 2017 an, in dem es um Schwachstellen geht, die dazu geführt haben, dass Benutzerdaten über Anwendungen von Drittanbietern weitergegeben wurden. Also genau das gleiche Thema, das im Mittelpunkt des Skandals steht, der das Unternehmen diese Woche erschüttert. Facebook räumt in dem Post ein, dass die Kritik an den Defiziten gerechtfertigt gewesen sei. Aber das Unternehmen will auch gelobt werden, weil es sich stets um die Privatsphäre gekümmert habe und „wir uns in den letzten fünf Jahren deutlich verbessert haben“. Das klang so, als müsse man an die Fehler der Vergangenheit keinen weiteren Gedanken mehr verschwenden. Vollkommen egal, dass Facebook bereits vor fünf Jahren an die Börse gegangen war und gerade die Grenze von einer Milliarde Nutzer übersprungen hatte.