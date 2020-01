David Marcus wollte sich nicht beirren lassen. „Ich bin ein Optimist“, verkündete Facebooks Blockchain-Vordenker am Donnerstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos auf die Frage nach der konstanten Kritik an Libra, dem ambitionierten Kryptowährungsprojekt von Facebook und einer – schwindenden – Zahl weiterer Konzerne. Die Libra-Mitglieder begännen, „diese Sorgen mit einer Stimme anzusprechen“, so Marcus. „Wir werden Veränderungen vornehmen müssen.“

Was genau Facebook am Libra-Projekt verändern würde, um seine Kritiker zu besänftigen, ließ Marcus offen. Im Hintergrund aber werden fundamentale Korrekturen an der Architektur der Währung bereits durchgespielt. Nach Informationen von Finance Forward betrifft das vor allem den Devisenkorb, mit dem das digitale Geld hinterlegt werden soll.

