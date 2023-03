von Lutz Meier und Katja Michel Statt Untergang und Kollaps hat 2022 vielen Unternehmen Rekordgewinne beschert. Konzerne und Mittelständler erweisen sich als überraschend flexibel und robust – doch die guten Zahlen trügen auch

Matthias Lapp ist müde, aber das liegt nicht an der Arbeit. Sein Einjähriger hält ihn in der Nacht auf Trab, das stresst im Augenblick mehr als die Firma am Tag. Was das Unternehmen der Familie Lapp angeht, ist der Mann für einen Firmenerben, der mit 40 Jahren seine erste Bilanzpräsentation vor sich hat, bemerkenswert entspannt. „Der Laden brummt“, sagt er. „Die Auftragsbücher sind gut gefüllt.“