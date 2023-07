Ein Logo, das zur Lage passt: Am Bahnhof Hildesheim verläuft die Farbe an einem DB-Schild

Der Wettbewerb auf der Schien macht nach Ansicht der Monopolkommission kaum Fortschritte. Es brauche daher eine Neustrukturierung des Geschäfts

Der Wettbewerb auf der Schiene hat während der Coronajahre einem neuen Gutachten zufolge keine nennenswerten Fortschritte gemacht. Weder im Regional- noch im Güter- oder Fernverkehr gewannen die Konkurrenten der Deutschen Bahn in größerem Umfang Marktanteile hinzu, wie aus einem Sektorgutachten der Monopolkommission hervorgeht, das das Beratungsgremium am Dienstag veröffentlicht hat. Im Schienenpersonennahverkehr stieg der Anteil der Konkurrenten an der Verkehrsleistung von 2020 bis 2021 demnach um lediglich einen Prozentpunkt auf 34 Prozent.

Den Fernverkehr dominiert die Bahn weiterhin mit einem Marktanteil von rund 96 Prozent. Und auch im Güterverkehr stagnierte der Wettbewerb zwischen 2020 und 2021. Hier kontrollieren die Konkurrenzunternehmen der Bahn immerhin rund 55 Prozent des Marktes.

Das Gremium, das die Bundesregierung in Sachen Wettbewerb berät, hat sich deshalb erneut für eine Neustrukturierung des bundeseigenen Konzerns ausgesprochen. Entsprechende Forderungen nach einer Trennung der Bahn-Infrastruktur vom Betrieb gibt es schon lange. Die geplante Gründung einer gemeinwohlorientierten Infrastruktursparte, die die Bundesregierung derzeit verfolgt, geht aus Sicht der Kommission und der Wettbewerber aber nicht weit genug.

Wissing: Wollen Bahn nicht zerschlagen

Zwar könne diese Maßnahme „ein geeigneter Schritt sein, die vielfältigen Defizite des Bahnsystems anzugehen“, schreibt die Monopolkommission. Allerdings empfehle das Gremium, „auf eine weitgehende Unabhängigkeit der neuen Gesellschaft vom restlichen DB-Konzern hinzuwirken“. Das gelte besonders im Hinblick auf finanzielle und personelle Verflechtungen zwischen der neuen Gesellschaft und dem Bahn-Konzern. Den Plänen der Bundesregierung zufolge soll die neue Infrastrukturgesellschaft vom Bahn-Vorstand verantwortet werden.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sieht die Bundesregierung mit Blick auf die Bahn „auf dem richtigen Weg“, wie er dem Fernsehsender Welt-TV sagte am Montag sagte. Weitergehende Forderungen nach einer Neustrukturierung lehnte er ab. „Wir wollen nicht die Bahn zerschlagen, aber wir wollen sie in ihrer Effizienz stärken“, sagte er.

Die Bahn äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht zu dem Thema.