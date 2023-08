von Marc Etzold Im Moment helfen die Anklagen Donald Trump, bald könnten sie ihm aber schaden, glaubt Politikwissenschaftler Hans Noel. Im Interview erklärt er, was von einem Wahlkampf Biden vs. Trump zu erwarten wäre

Herr Noel, noch nie in der Geschichte hatte ein Kandidat so gute Werte wie Donald Trump vor den Vorwahlen und wurde dann noch von jemand anderen überholt. Ist das Rennen längst gelaufen?

HANS NOEL: Es stimmt, dass ein Kandidat mit solchen Werten für gewöhnlich auch die Vorwahlen für sich entscheidet. Trump hat auch einen Großteil der Partei hinter sich und sammelt am meisten Geld ein. Es gab aber auch noch nie einen führenden Kandidaten, der mit vier Anklagen konfrontiert ist, der schon mal Präsident war und wahrscheinlich gegen jenen Mann antritt, gegen den er bereits verloren hat. Es gibt so viele Unwägbarkeiten, dass völlig unklar ist, wie sich dieser Wahlkampf entwickeln wird.