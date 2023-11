von Jannik Tillar Die gestiegenen Kosten führen im produzierenden Gewerbe zur Vorsicht. Laut einer Studie setzen sie vor allem auf den Abbau von Lagerbeständen und die Verlängerung von Zahlungszielen

Die anhaltenden Zins- und Kostensteigerungen schlagen zunehmend auf das produzierende Gewerbe durch: Knapp drei Viertel der Unternehmen arbeitet deshalb an seiner Liquidität – sprich: Sie sparen, setzen kürzere Zahlungsziele und verkleinern ihre Lagerbestände. Das ist das Ergebnis einer Befragung des Marktforschungsinstituts Kantar Public, die Capital exklusiv vorliegt. Auftraggeber war die Unternehmensberatung FTI-Andersch.

Die 150 befragten Unternehmen fokussieren sich der Studie zufolge vor allem auf die Optimierung ihres Working Capitals und hier speziell des Umlaufvermögens – also den Teil, den sie kurzfristig zu Geld machen können. Das sagen 89 Prozent der großen Unternehmen (mehr als 1000 Angestellte) und 63 Prozent der kleineren Unternehmen (weniger als 1000 Angestellte). Unter denen im zweiten Quartal befragten Unternehmen aus den produzierenden Gewerbe befanden sich vor allem Automobilzulieferer, Maschinen- und Anlagenbauer sowie Konsumgüterproduzenten.

Vor allem drei Entwicklungen waren für die Marktforscher auffällig:

37 Prozent der größeren Unternehmen wollen die Zahlungsziele ihrer Kunden verkürzen – das versuchen nur 29 Prozent der kleineren.

Die Lagerbestände wollen sowohl größere als auch kleinere Unternehmen mehrheitlich verkleinern (60 Prozent). 46 Prozent haben damit bereits begonnen.

Viele Unternehmen optimieren das Umlaufvermögen aktuell noch nicht so stark wie es möglich wäre.

„Das Working Capital ist zur Verbesserung der Liquiditätssituation erneut in den Fokus gerückt“, sagt Henning Syllwasschy, Partner bei FTI-Andersch. „In vielen Branchen sind die Lager zu voll. Das ist auf Überproduktion aus der Corona-Zeit oder auch auf bewusst höhere Lagerhaltung aufgrund anfälliger Lieferketten zurückzuführen. Das hat sich gedreht: Nahezu überall wird jetzt an einer Senkung der Bestände gearbeitet.“

Auffällig sei, dass größere Unternehmen ihr Umlaufvermögen stärker in den Fokus nehmen als kleinere. 40 Prozent wollen ihren Forderungsbestand reduzieren, zum Beispiel durch Factoring (kleinere Unternehmen: 19 Prozent). Jedes zweite größere Unternehmen (52 Prozent) will Anzahlungen an Lieferanten vermeiden oder zumindest reduzieren (kleinere Unternehmen: 30 Prozent). Nahezu der gleiche Anteil sowohl bei größeren (29 Prozent) als auch bei kleineren (32 Prozent) Unternehmen arbeitet daran, die eigene Liquiditätssituation durch frühere und/oder höhere Anzahlungen von Kunden zu verbessern.

Liquiditätspuffer nur folgerichtig

Die Unternehmen schätzten ihre wirtschaftliche Situation für das laufende Geschäftsjahr deutlich pessimistischer als noch im Vorjahr ein. Nur noch knapp ein Drittel (35 Prozent) der befragten Unternehmen rechnet mit einem Umsatzanstieg – 2022 betrug der Anteil noch 59 Prozent. Gleichzeitig erwarten zwei Drittel (66 Prozent) einen weiteren Anstieg der Kosten, insbesondere bei Energie (85 Prozent) und Personal (81 Prozent). Neben Preis- und Zinssteigerungen (71 Prozent) bereitet den Unternehmen der Fachkräftemangel (77 Prozent) und geopolitische Konflikte (66 Prozent) die größten Sorgen.

Henning Syllwasschy sagt: „Die vielfach eingeleiteten Maßnahmen im Working Capital Management untermauern die rezessive Tendenz in der deutschen Wirtschaft. Gerade darum ist es für Unternehmen jetzt von essenzieller Bedeutung, nicht nur für die nächsten Monate für ausreichende Liquiditätspuffer zu sorgen.“