von Caspar Tobias Schlenk Mit 50 Mio. Euro kauft ein neuer Fonds bestehenden Investoren und Gründern Start-up-Anteile ab – sogenannte Secondaries. Hinter Giano Capital steht ein profiliertes Team um den Medienmanager Andreas Wiele

Der Start-up-Ausverkauf hat bereits begonnen. Erst kürzlich verkündete der Tech-Finanzier Tiger Global, der im Boom der vergangenen Jahre quasi alle aggressiven Wetten finanziert hatte, dass er nun seine Beteiligungen verkaufen wolle. Vorher hatte die Allianz bereits versucht, ihren Anteil an der deutschen Neobank N26 loszuwerden – mit einem kräftigen Abschlag. Und kürzlich ließen sich frühe Investoren bei dem Banking-Unicorn Qonto herauskaufen, wie Finance Forward berichtete.

Von diesem Trend will nun der Medienmanager Andreas Wiele profitieren – er hat zusammen mit dem Gründer Alberto Chalon den Fonds Giano Capital aufgelegt. Mit 50 Mio. Euro will er sich bei großen Start-ups einkaufen, indem er bestehenden Investoren, Business Angels oder Gründerinnen und Gründern Anteile abkauft. 20 Mio. Euro sind im First Closing zusammengekommen, 50 Millionen lautet die Zielgröße. „Weil die Unternehmen immer später an die Börse gehen oder verkauft werden, haben viele Fonds unrealisierte Gewinne in den Büchern“, sagt Wiele, „die Nachfrage ist da.“

Das Ziel: das Geld verdreifachen

Wiele ist eigentlich branchenfremd, er blickt auf eine bewegte Karriere in der Medienbranche zurück – mit einigen Berührungspunkten mit der Tech-Welt. Nach seinem Karrierestart beim Verlag Gruner + Jahr (zu dem auch Finance Forward und Capital gehören) saß er knapp 20 Jahre im Vorstand des Medienkonzerns Axel Springer, bevor er zum Private-Equity-Unternehmen KKR wechselte. Aktuell ist er Aufsichtsratsvorsitzender von Prosiebensat1.

Sowohl Springer als auch Prosiebensat1 haben über die Jahre auch in der Start-up-Szene mitgemischt. Wiele selbst sei als Springer-Vorstand für 200 Deals mit einem Gesamtvolumen von 6 Mrd. Euro verantwortlich gewesen, heißt es. Sein Geschäftspartner Alberto Chalon leitete unter anderem die französische Suchmaschine Qwant, an der Springer beteiligt war – ein Angriff auf Google, der letztlich scheiterte. Zu der Zeit kreuzten sich die Wege der beiden Manager.

Flink, Gorillas, Getir & Co. Lieferdienste: Lebensmittelkontrolleure stellen massive Mängel fest Lieferdienste wie Flink, Gorillas und Getir sind beliebt. Doch Berichte von Lebensmittelkontrolleuren zeigen massive Mängel bei den jungen Unternehmen

Seit zwei Jahren arbeitet ein kleines Team bereits an Giano Capital. „Schon vor der aktuellen Krise haben wir den Trend beobachtet, dass Firmen länger privat bleiben – in den USA gibt es bereits einen funktionierenden Secondary-Markt, in Europa aber noch nicht“, sagt Wiele. Die 50 Mio. Euro sollen in rund zehn Firmen fließen, die mindestens 30 Mio. Euro Umsatz erzielen und mehr als 30 Prozent pro Jahr wachsen. Ein Weg zum Firmenexit an der Börse oder durch einen Verkauf in den kommenden Jahren soll bereits vorgezeichnet sein.

Die Laufzeit des Fonds geht im Gegensatz zu sonstigen Start-up-Fonds nur fünf Jahre und kann um ein Jahr verlängert werden. „Wir visieren an, den Einsatz zu verdreifachen und so eine interne Rendite von 25 Prozent pro Jahr zu erreichen“, kündigt Wiele an. Er rechne damit, dass die Ausfallrate bei diesen stark wachsenden Digitalfirmen sehr gering sein werde, denn die Unternehmen hätten sich schon am Markt bewiesen.

„Wir sind keine Schnäppchenjäger“

Die große Frage wird sein, zu welchen Bewertungen sich Giano Capital einkaufen kann. Die sind in den vergangenen Monaten stark eingebrochen, selbst bei prominenten Start-ups wie dem Payment-Anbieter Stripe ist der Unternehmenswert von fast 100 Mrd. Dollar um rund die Hälfte gesunken. Auch in Deutschland mussten einige Start-ups massive Abwertungen hinnehmen. Unklar ist, ob der Tiefpunkt bereits erreicht ist, schließlich haben viele Unternehmen noch keine neuen Finanzierungsrunden abgeschlossen und noch keine neue Bewertung aus der aktuellen Marktphase. „Wir sind keine Schnäppchenjäger“, sagt der Investor. An Bewertungsfragen seien noch kein Gespräch geplatzt – sondern im Zweifel an anderen Themen.

Podcast Die Stunde Null Getyourguide-Chef: „Der Nachholeffekt beim Reisen ist bombastisch“ Die Erlebnis-Plattform Getyourguide profitiert von einem Ansturm auf die Urlaubsziele. Im Podcast „Die Stunde Null“ erklärt Chef Johannes Reck, wie er den Wiederaufstieg nach der Corona-Flaute erlebt hat

Ein erster Deal ist bereits unterschrieben: Der Fonds beteiligt sich an einem Wandeldarlehen für den Autoabo-Anbieter Finn. Das Unternehmen machte zuletzt Schlagzeilen, weil Firmengründer Max-Josef Meier mehrere Frauen auf einer Weihnachtsfeier sexuell belästigt hatte – ein Fall, den Capital aufdeckte. Meier musste daraufhin das Unternehmen verlassen. Wiele sieht das Unternehmen nach dem Managementwechsel trotzdem gut aufgestellt. Er habe nur wenige Start-ups gesehen, die auch auf dem US-Markt so stark wachsen würden.

Wie schwierig der aktuelle Markt ist, musste derweil auch das Giano-Capital-Team feststellen. Schon vor mehr als einem Jahr war Finance Forward auf die Pläne von Wiele gestoßen. Damals visierte die Gründer noch ein Fondsvolumen von 100 Mio. Euro an. „Geld einzusammeln war in den letzten zwölf Monaten wahnsinnig schwierig“, sagt Wiele. Seit kurzem spüre das Team „aber einen deutlichen Rückenwind“. Die Zielgröße kam noch aus der Vorkrisenzeit. Nun wolle man sich mit dem ersten Fonds erst einmal beweisen und dann später wachsen – zu einem „führenden europäischen Player“.

Der Beitrag ist zuerst bei Finance Forward erschienen