#1 Dänemark

Wer nach Dänemark ziehen möchte, braucht ein landestypisches Gehalt. Die Lebenshaltungskosten lagen 2019 laut Eurostat 41,3 Prozent über dem EU-Durchschnitt. Das war der höchste Wert in der Union, mitnichten aber in Europa. Dänemark wurde von gleich drei Ländern getoppt. Norwegen rangierte 49,5 Prozent über dem EU-Mittelwert. Island kam auf 54,3 Prozent. Einsamer Spitzenreiter war die Schweiz. Dort war das Leben fast zwei Drittel teurer als in der gesamten Union. Die Schweiz lag mit 62,0 Prozent fast zehnmal über dem Plus Deutschlands (6,8 Prozent).