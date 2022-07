EU-Länder mit der höchsten Verschuldung

Griechenland bleibt mit großem Abstand das am stärksten verschuldete Land der EU. Die Quote belief sich zuletzt auf 193,3 Prozent des BIP. Beim Defizit kam Griechenland hinter Malta auf Platz zwei mit minus 7,4 Prozent. Die niedrigsten Verschuldungsquoten verzeichneten die Statistiker in Estland (18,1 Prozent), Luxemburg (24,4 Prozent), Bulgarien (25,1 Prozent) sowie in Dänemark und Schweden (jeweils 36,7 Prozent).