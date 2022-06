16 Länder der Europäischen Union hatten im April 2022 höhere Inflationsraten als Deutschland. In den Niederlanden belief sich die Teuerungsrate im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 11,2 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat berichtete. Das war der achthöchste Wert in der EU. Die Niederlande lagen vor der Sloawakei (10,9 Prozent) sowie vor Ungarn und Kroatien (jeweils 9,6 Prozent) und waren damit in der Negativ-Spitzengruppe das einzige Land aus dem Westen der EU.