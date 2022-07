EU-Länder mit den meisten offenen Stellen

In Österreich konnten Anfang 2022 rund 4,7 Prozent der offenen Stellen nicht besetzt werden – mehr als doppelt so viel wie in Luxemburg (2,3 Prozent). Österreich ist damit an Deutschland vorbeigezogen. Es hatte im ersten Quartal 2021 mit 2,8 Prozent noch auf Platz fünf gelegen.