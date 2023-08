Disney

Disney steht im Zentrum des historischen Streiks von Drehbuchautoren und Schauspielern, der seit Sommer 2023 Hollywood weitgehend lahmlegt. Die Streikenden fordern nicht nur faire Bezahlung. Sie wollen Grenzen für den Einsatz künstlicher Intelligenz erstreiten. Die könnte, nach der Vorstellung einiger Manager, Drehbücher schreiben oder Darsteller im Hintergrund von Szenen generieren. Vor dem Hintergrund der Streiks kündigte der Mutterkonzern von „Star Wars“ und Avengers drei Runden von Kündigungen an, beginnend im März. Bis Ende Mai wurden rund 7000 Angestellte entlassen. Das waren laut „Variety“ rund 3,2 Prozent aller Beschäftigten in den USA. Disney hat im Machtkampf mit dem republikanischen Gouverneur Ron DeSantis in Florida auch den Bau eines milliardenschweren Campus für Mitarbeiter gestrichen.

