Robert Habeck in der Krise: Am Mittwoch gab er die Entlassung von Staatssekretär Graichen bekannt

von Andreas Hoidn-Borchers und Jan Rosenkranz Ein Leben auf der Baustelle: Der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck muss für mehr Klimaschutz sorgen, die Industrie umbauen und eine Affäre durchstehen. Kann er das schaffen?

Einmal wirkte Robert Habeck in diesem Jahr sogar glücklich, als es um das Thema Heizen ging. Der Minister für Wirtschaft und Klimaschutz saß in einem holzvertäfelten Raum und hörte Unglaubliches. Vor ihm stand der Chef dieses kommunalen Heizkraftwerks und berichtete, dass beinahe 99 Prozent aller Haushalte im Stadtgebiet an seinem Fernwärmenetz hingen. Habeck lächelte. Dann erzählte der Chef, dass sie gerade alles umbauten. Dass sie ein Loch in die Wand gehauen hätten, um die riesigen neuen Pumpen hineinzuheben. Und dass sie so in Kürze sogar klimaneutral heizen könnten.

Da entfuhr dem Vizekanzler ein bewunderndes: „Shit!“