Endlich eröffnet: Die wichtigsten Momente auf dem Weg zur Tesla-Fabrik

2019: eine Gigafactory „in the Berlin area“

An einem Abend im November 2019 wird Elon Musk von Springer-Verlag mit dem „Goldenen Lenkrad“ ausgezeichnet. Die eigentliche Neuigkeit ist aber das, was Musk auf der Bühne verkündet: Man habe sich entschieden, die nächste Tesla-Gigafactory „in the Berlin area“ zu bauen, erklärt Musk: „Berlin rocks!“.

