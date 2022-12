Elon Musk will als Twitter-Chef zurücktreten

von Hannah Schwär Mit dem Kauf von Twitter hat Elon Musk die Plattform ins Chaos gestürzt. Wird der Kurznachrichtendienst das überleben?

Elon Musks Karriere bei Twitter begann mit einer Richtigstellung. Man solle doch bitte alle seine vorherigen Tweets ignorieren, schrieb er am 4. Juni 2010. Jemand habe sich als falscher Musk ausgegeben, aber: „Das hier bin tatsächlich ich.“ Über 21 000 Tweets ist das nun her, über 21 000-mal hat der Unternehmer seither getwittert, manchmal 70 Nachrichten am Tag. Die Frage jedoch, wie ernst man seine Tweets nehmen kann, ist geblieben.