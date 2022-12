von Kurt Wagner Elon Musk ist auf Twitter omnipräsent. Doch er twittert nicht nur, Musk muss als Eigentümer auch das kriselnde Unternehmen führen. Seine Rücktrittsankündigung zeigt, dass es auch für ihn Grenzen gibt

Der neue Twitter-Eigentümer und bis vor kurzem reichste Mensch der Welt, Elon Musk, hat in den letzten zwei Monate Zeit, Energie und Geld in das bekannteste soziale Netzwerk im Internet gesteckt. Doch nun geht Musk offenbar der Treibstoff aus. Am Dienstagabend kündigte er an, dass er einen anderen CEO für das Unternehmen suchen werde. Damit folgte er dem Ergebnis seiner eigenen Twitter-Umfrage: 58 Prozent der Teilnehmer votierten für seinen Rücktritt.