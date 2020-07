Umfrage Elite-Panel: Entscheider loben Krisenreaktion der Bundesregierung

In der Bevölkerung gibt es lautstarken Unmut über die Entscheidungen von Bund und Ländern in der Corona-Pandemie. Die Führungsspitzen in Unternehmen und in der Politik hingegen sind überzeugt, sie waren richtig. Das zeigt das neueste Elite-Panel aus Allensbach