von Katia Dmitrieva Viel zu spät hat die US-Notenbank nach Ansicht von Allianz-Chefberater Mohamed El-Erian auf die Inflation reagiert. Jetzt stehe sie vor einer „riesigen” Herausforderung und dürfe „nicht kneifen”.

Der Chefberater der Allianz Mohamed El-Erian sieht US-Notenbankchef Jerome Powell vor einer „riesigen” Herausforderung beim Versuch, die Inflation zu dämpfen, ohne der Wirtschaft zu schaden. Die US-Notenbank dürfe bei der Bekämpfung der heißgelaufenen Inflation „nicht kneifen”, sagte er vor Powells Rede bei der Zentralbanker-Konferenz in Jackson Hole.

„Die Fed ist so spät dran, dass sie zwei Herausforderungen zu bewältigen hat: den Inflationsgeist wieder in die Flasche zu kriegen und bei Wirtschaftswachstum und Ungleichheit nicht zu viel Schaden anzurichten”, sagte El-Erian am Donnerstag in der Sendung „Surveillance” von Bloomberg Television.

Powell und andere Fed-Vertreter nehmen diese Woche am traditionellen Treffen der Notenbanker und Ökonomen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming teil. Powell wird am heutigen Freitag zu den Teilnehmern sprechen. Es wird erwartet, dass er im Großen und Ganzen seine Entschlossenheit bekräftigen wird, die Inflation zu bekämpfen, die nahe einem 40-Jahres-Hoch liegt.

„Es wird einige Zeit dauern, weil die Fed am Steuer geschlafen hat”, sagte El-Erian auf die Frage, wie lange es dauern wird, bis die Inflation wieder das Zwei-Prozent-Ziel der Zentralbank erreicht hat. „Die Fed muss sich auf die Inflation konzentrieren, und sie muss dies engagierter tun als bisher.”

„Ich weiß, was sie tun sollten, nämlich nicht zu kneifen”

Zur Eindämmung der Inflation hat die Fed die Zinsen in diesem Jahr aggressiv erhöht, einschließlich zweimaliger Anhebungen um jeweils 75 Basispunkte bei den letzten beiden Sitzungen. Die US-Notenbanker argumentieren, dass der Arbeitsmarkt gesund genug sei, um den Straffungsmaßnahmen standzuhalten. Sie haben bereits angedeutet, dass sie die Zinsen in diesem Jahr weiter anheben werden.

El-Erian, der auch Chairman von Gramercy Fund Management und Kolumnist bei Bloomberg Opinion ist, sagte, die Fed habe bei der Kommunikation und Analyse „versagt”. Während die Inflation bereits in die Höhe geschossen sei, hätten die Notenbanker weiterhin behauptet, dass sie meist vorübergehend sei. „Ich weiß, was sie tun sollten, nämlich nicht zu kneifen”, sagte er.

Der geldpolitische Rahmen der Fed – der auf dem Symposium im Jahr 2020 vorgestellt wurde – ist nach El-Erians Ansicht nicht zweckmäßig. „Wir haben einen geldpolitischen Rahmen, der für eine Welt mit unzureichender Gesamtnachfrage geeignet ist, und wir befinden uns in einer Welt mit unzureichendem Gesamtangebot”, sagte er. „Wenn man all dies zusammennimmt, ist die Herausforderung sehr groß.”

