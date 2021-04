Künstliche Intelligenz, Blockchain oder Social Bots – Die Zukunft ist digital. Aber wie digital ist eigentlich Deutschland? Im Podcast „So techt Deutschland“ gewähren die besten Digitalexperten Einblicke in die Tech-Szene.

Das Interesse an Elektroautos wächst, ist allerdings noch überschaubar. Zwar steigt in Deutschland jährlich die Zahl der Neuzulassungen, laut einer internationalen Umfrage des Meinungsforschungsunternehmen Dynata im Auftrag der Nachrichtenagentur Reuers, denkt aktuell aber nur ein Zehntel der Deutschen daran, sich ein E-Auto zu kaufen – trotz staatlicher Kaufprämien.

Verglichen mit anderen Ländern, sehen 65 Prozent der Deutschen laut der Dynata-Studie am ehesten Probleme in der Infrastruktur rund um die Ladesäulen. Die ist mit aktuell 40.000 Standorten noch eher übersichtlich. „Das klingt nicht nach viel“, stimmt auch der Timo Sillober, Manager der Energie Baden-Württemberg AG (EnBW).

Trotzdem sei man mit der Technik weiter als gedacht. Den Schlüssel zum Erfolg sieht Sillober in öffentlichen Hochgeschwindigkeits-Ladestationen. „Wenn wir uns die Hochgeschwindigkeit-Infrastruktur anschauen, ist Deutschland bereits weit vorne.“ Verglichen mit einer gewöhnlichen Ladesäule lädt Hochgeschwindgkeits-Ladestationen zehn E-Autos im gleichen Zeitraum. An nahezu allen Autobahnraststätten stehen die Turbo-Ladesäulen schon. Jetzt gehe es vor allem darum, die Infrastruktur auch in Städten weiter auszubauen.

Erhöhung der CO2-Abgabe

Das hat allerdings auch einen Preis, denn die Infrastruktur sei kostspielig, so Sillober. Um daran arbeiten zu können, brauche es mehr Maßnahmen, die Geld einbringen. Sillober plädiert deshalb für höhere CO2-Abgaben um klimaneutrale Mobilität, Energie und klimaneutrales Bauen zu entlasten. „Wir können nicht von den Kunden erwarten, dass sie CO2 sparen und mehr bezahlen sollen.“ Auch die Zeit des kostenlosen Ladens sei vorbei, erklärt der Chief Sales und Operations Officer. Kostet das Aufladen eines E-Autos künftig also so viel wie das Betanken eines Benziners? „Wir nähern uns einer ähnlichen Preislogik an“, so Sillober. Seiner Meinung nach führt der Vergleich mit der Versorgung mit Benzin aber in die Irre. „Wir müssen uns lösen von diesem Tankstellenbeispiel.“

In ihrer Leistung stünden die Elektroautos den Verbrennern in nichts nach, sagt er weiter. Die früher begrenzte Reichweite gehört der Vergangenheit an, heute schaffen Elektroautos bereits bis zu 600 km mit einer „Tankladung“. Das soll der zukünftige Standard werden. Über die Ladestationen der nahen Zukunft und die Unausweichlichkeit der Elektroautos spricht Timo Sillober im Podcast „So techt Deutschland“.

