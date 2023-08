#9 Deutschland

Deutschland kam laut dem UN-Büro auf einen durchschnittlichen Preis von rund 89 Dollar für ein Gramm Kokain. Das bedeutete unter den teuersten Ländern für Süchtige in Europa Platz neun. Während der Preis in anderen Regionen über die Jahre stark schwankte, zeigte er sich in der Bundesrepublik vergleichsweise stabil, zumindest in der Umrechnung in Dollar. 2011 hatte ein Gramm Kokain den Angaben zufolge hierzulande rund 92 Dollar gekostet.

