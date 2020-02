Am Dienstag verkündete Deutschlands Vorzeige-Fintech N26 überraschend, den britischen Markt aufzugeben – wegen des Brexits. In der Branche stößt diese Begründung allerdings auf Skepsis

Die britische Regierung, sagte EU-Brexit-Unterhändler Michel Barnier am Dienstagmittag, solle sich „keinen Illusionen hingeben“, was den Zugang zum EU-Finanzsektor betreffe. Es dauerte nur wenige Stunden, da schien Deutschlands wichtigstem Fintech klar zu werden, was das im Umkehrschluss bedeuten würde: Die mit 3,5 Milliarden Dollar bewertete Berliner Neobank N26 verkündete ihren Rückzug aus Großbritannien – schuld sei der Brexit. Die Nachricht erschütterte die Fintech-Welt.

Am 15. April 2020 soll nach weniger als 18 Monaten Schluss sein auf der Insel. Der Brexit mache es „in Zukunft nicht mehr möglich, in Großbritannien tätig zu sein“, so das Startup.

Das jedoch wirft Fragen auf. N26 ist erst im November 2018 im Vereinigten Königreich gestartet – da war schon seit mehr als zwei Jahren klar, dass der Brexit kommen würde. Zum Launch war der EU-Ausstieg sogar für weniger als sechs Monate später geplant, für den 31. März 2019. Das Unternehmen dürfte sich also bereits vor dem Expansionsschritt darauf vorbereitet haben.

Kein Wunder, dass in Finanzkreisen schnell Vermutungen laut wurden, der Brexit sei als Grund nur vorgeschoben. In Wahrheit sei der Schritt eine Reaktion auf hausgemachte Probleme – und auf einen überraschend umkämpften Markt.

