Disney wird 100, aber in Feierlaune ist der Konzern nicht

von Lutz Meier sowie von Susanne Hehr Walt Disney entwarf einst ein geniales Geschäftsmodell. Doch 100 Jahre nach der Gründung des Unternehmens funktioniert es nicht mehr. Die Nachfolger müssen zügig ein neues finden

Der Weg, der aus der rauen Welt führen soll hinein ins Unbeschwerte, heißt „Main Street U.S.A.“. Kaliforniens Sonne scheint unbeeindruckt an diesem Herbsttag bei 25 Grad Celsius, und unter den Besuchern der idealisierten Kleinstadtstraße von der vorletzten Jahrhundertwende macht sich eine Mischung aus Aufregung und Ruhe breit. Gleich beginnt die Parade! So stellte sich Walter Elias „Walt“ Disney einen Ort vor, wo die Erinnerung an die Kindheit nie endet.