Immer häufiger werden die Profile bekannter Finanz-Experten auf Instagram kopiert. Mit den vertrauten Gesichtern versuchen Kriminelle, Follower zu falschen Trading-Seiten zu locken. Was unternimmt Meta, die Firma hinter Instagram, dagegen?

Überrascht läuft die Berlinerin zu ihrem Mann. Auf Instagram wurde sie von ihm angeschrieben. „Hallo! Wie laufen deine Trades dieses Jahr?“, fragt @cwroechl auf Instagram. Antworten wird der echte Christian W. Röhl. Denn die Kriminellen haben mit ihrem kopierten Fake-Profil ausgerechnet den Account der Ehefrau des Finanzexperten erwischt.

Der kopierte Account ist sehr leicht mit dem echten zu verwechseln, einzig der Nutzername hat einen Buchstaben mehr drin – in diesem Fall @cwroechl statt @cwroehl. Ein Detail, das viele andere auf den ersten Blick übersehen werden. Von diesen Fake-Accounts gibt es einige – und sie tauchen immer wieder auf. Allein am Donnerstagmittag war Christian W. Röhl insgesamt sechs Mal auf Instagram zu finden.

Er geht erst mal darauf ein. „Hallo, geht so. Das Jahr ist ja nicht so einfach“, schreibt der echte Röhl zurück. In der folgenden Unterhaltung wird er unter seinem eigenen Namen aufgefordert, sich bei einer vermeintlichen Handelsplattform anzumelden. Die Hintermänner nutzen für ihren Scam die Reputation, die sich Röhl über Jahre aufgebaut hat. Er ist nicht der einzige, auch Tech-Aktienexperte und Doppelgänger-Podcaster Philipp Klöckner kämpft seit Wochen mit einem Fake-Account, der seine Follower um ihr Geld bringen will.

