Maredo

Die Steakhaus-Kette Maredo war bereits vor der Covid-19-Pandemie ins Hintertreffen geraten. Im März hatte das Unternehmen erst Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt, einige Tage später schwenkte es auf eine Regelinsolvenz um. „Derzeit beschäftigt Maredo insgesamt knapp 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland und 54 in Salzburg und Wien. Zuletzt erwirtschaftete das Unternehmen einen Jahresumsatz von rund 50 Millionen Euro“, teilte die Kette mit. 13 der 35 Steakhäuser werden geschlossen. Betroffen sind teils prestigeträchtige Standorte, etwa am Boulevard Unter den Linden in Berlin oder an der Dresdner Frauenkirche, wie das „Handelsblatt“ berichtete.