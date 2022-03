Diese Unternehmen haben sich bereits aus Russland zurückgezogen

Apple

Apple verkauft keine Geräte mehr nach Russland. Das Unternehmen teilte mit, die Exporte in alle Handelskanäle des Konzerns in Russland seien gestoppt worden. Betroffen von den Maßnahmen ist auch der Bezahldienst Apple Pay, der eingeschränkt wurde. Ebenso wie Google schränkte Apple die Verkehrsinformationen auf dem Kartendienst in der Ukraine ein – so sollen die ukrainischen Bürger geschützt werden. Die Apps der russischen Staatssender RT und Sputnik verbannte Apple außerhalb von Russland aus den App Stores.

Mehr