Die Industrial & Commercial Bank of China ist laut „Fortune“ gemessen am Umsatz die weltweit größte Bank. Sie kam mit 209,9 Mrd. Dollar (plus 14 Prozent) auf Platz 22 der „Global 500“ und verschlechterte sich damit um zwei Ränge. Den Gewinn in Höhe von 54,0 Mrd. Dollar (plus 18 Prozent) konnten weltweit den Analysten zufolge aber nur fünf Konzerne überbieten.