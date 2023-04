von Timo Pache sowie von Nico Fried Der Kanzler verspricht ein neues Wirtschaftswunder – die Ökonomin Ulrike Malmendier sagt, was dafür zu tun ist: weniger Bürokratie, mehr privates Kapital und Pragmatismus in der Bankenkrise

Frau Malmendier, was haben Sie gedacht, als Sie von der Schieflage der Silicon Valley Bank hörten?

ULRIKE MALMENDIER: Das war in der Tat sehr eindrucksvoll, weil ich da in einem Boardmeeting einer Organisation in Kalifornien saß, die ihre Konten bei der First Republic Bank hatte. Und sofort war das Thema da: Oh, dann sollten wir unser Geld vielleicht auch besser in Sicherheit bringen. Es ging sofort um die Ansteckungsgefahren.