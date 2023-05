Diese Lebensmittel sind jetzt wieder günstiger

Obst

Die Obstpreise sind von März auf April insgesamt kaum gesunken, um 0,4 Prozent. Im Jahresvergleich liegen sie immer noch bei einem Plus von 6,2 Prozent. Erste Produkte deuten aber den Trend nach unten an: Äpfel und Birnen kosten gegenüber 2022 schon 4,4 und 2 Prozent weniger. Auch Erdbeeren, Himbeeren und Co. liegen fast wieder auf Vorjahresniveau.

