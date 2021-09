#10 Indonesien

In Indonesien ist der CO2-Ausstoß 2020 so stark zurückgegangen wie in keinem Land dieser Top 10. Er sank laut BP um knapp 13,0 Prozent auf 541,3 Millionen Tonnen. Indonesien, das zu den bevölkerungsreichsten Ländern der Welt zählt, fiel damit einen Platz auf den zehnten Rang. Allerdings lag die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate im Zeitraum 2009 bis 2019 hier mit 4,6 Prozent so hoch wie in keinem Land der Spitzengruppe.