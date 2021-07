#2 Deutschland

„Auch deutsche Konzerne – traditionell die zweitgrößte Investorengruppe in Europa – waren zurückhaltender als 2019 und reduzierten ihr Engagement um elf Prozent“, berichtete EY. Die Analysten registrierten 603 Projekte, 72 weniger als im Vorjahr. Die Krise bekamen demnach vor allem Unternehmen in Mittel- und Osteuropa zu spüren. In diesen Regionen sei die Zahl der angekündigten deutschen Projekte um ein Drittel zurückgegangen. Dafür nahmen deutsche Geldgeber verstärkt Westeuropa in den Blick (plus drei Prozent). „Die wichtigsten Investitionsziele deutscher Unternehmen in Europa waren: Frankreich (159 Projekte, plus elf Prozent), Großbritannien (64 Projekte, minus 15 Prozent) und Spanien (60 Projekte; minus zehn Prozent)“, hieß es in dem Bericht.