Adidas

Wie hart die Corona-Krise Adidas offenbar getroffen hat, wurde früh deutlich. Der Sportartikelhersteller zog sich mit dem Plan, Ladenmieten zu stunden, viel Ärger zu und sah sich am 1. April zu einer öffentlichen Entschuldigung gezwungen. Einige Tage später meldete Adidas: „Das Unternehmen hat heute seitens der Bundesregierung die Genehmigung über die Teilnahme der staatseigenen Förderbank KfW an einem revolvierenden Konsortialkredit in Höhe von 3,0 Milliarden Euro zu üblichen Marktbedingungen zur Überbrückung dieser Ausnahmesituation erhalten.“ Der Kredit umfasse eine Darlehenszusage in Höhe von 2,4 Mrd. Euro durch die KfW sowie Darlehenszusagen in Höhe von 600 Mio. Euro seitens eines Konsortiums von Partnerbanken des Unternehmens. „Das Konsortium besteht aus UniCredit, Bank of America, Citibank, Deutsche Bank, HSBC, Mizuho Bank und Standard Chartered Bank“, teilte Adidas mit.