DHL

In anderen Teilen der Welt sind Lieferungen per Drohne bereits Realität. „DHL Express startet Drohnen-Lieferservice in China“, meldete der Konzern am 16. Mai 2019 anlässlich des Jungfernflugs in Guangzhou. „Ab sofort werden täglich Sendungen zwischen dem DHL Service-Zentrum in Liaobu, Dongguan, in der Provinz Guangdong und einem acht Kilometer entfernten Standort des Kunden transportiert. DHL ist somit das erste internationale Expressunternehmen, das einen derartigen Service in China anbietet“, hieß es weiter in der Mitteilung. DHL Express hat sich dafür mit dem Drohnenhersteller Ehang zusammengetan und die Region mit Bedacht gewählt. Die Küstenprovinz Guangdong grenzt an Hongkong und Macau. Hier siedeln sich viele Start-ups und KMUs an, wie Wu Dongming, CEO von DHL Express China, erklärte: „Der Logistikbedarf steigt in diesem Gebiet rasant. Das bietet neue Gelegenheiten für die Implementierung innovativer Lösungen, die das Wachstum auf nachhaltigere, effizientere und kostengünstigere Weise vorantreiben können.“ Neue Routen und leistungsfähigere Drohnen sind in Planung.