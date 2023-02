Für nahezu jeden dritten Bundesbürger (32 Prozent) gehörte die Hitzewelle in Deutschland und Europa zu den bestimmenden Themen 2022. Temperaturen bis um die 40 Grad und verheerende Waldbrände hatten den heißesten Sommer Europas seit Beginn der Wetteraufzeichnungen geprägt. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO starben in Europa mindestens 15.000 Menschen an den Folgen der Hitze. Der heißeste Tag in Deutschland war der 20. Juli mit 40,1 Grad in Hamburg.