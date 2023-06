10 Darmstadt

Der Digitalverband Bitkom hat zum vierten Mal die Digitalisierung deutscher Städte geprüft. Der aktuelle Smart City Index fand von April bis Juli 2022 statt. Die Experten analysierten 133 Parameter in fünf Kategorien: Verwaltung, Mobilität, Gesellschaft, IT & Kommunikation, Energie & Umwelt. Dabei zeigte sich: Die Digitalisierung ist in vielen Kommunen in voller Fahrt. Eine gute Platzierung im Vorjahr garantiere deshalb auch kein gutes Ergebnis im Folgejahr, warnte Bitkom. Das zeigte sich auch an Darmstadt. Es war auf Platz zehn der Verlierer der Top 10. 75,3 von 100,0 möglichen Punkten bedeuteten im Vergleich zum vorherigen Ranking einen Absturz um fünf Plätze.

