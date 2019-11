7 Hamburg

Die Hamburger Exportwirtschaft ist in diesem Jahr bislang stärker als der Bundestrend gewachsen. Sie erhöhte ihre Bilanz von Januar bis Juli um 2,1 Prozent auf 29,83 Mrd. Euro. Wichtige Exportgüter sind Luftfahrzeuge, medizinische Geräte und chemische Erzeugnisse. In Hamburg sind rund 5000 am Außenhandel beteiligte Unternehmen ansässig. Chinesische Firmen unterhalten etwa 400 Niederlassungen in der Hansestadt.