#6 Mitsubishi

Platz sechs geht ebenfalls an einen Autobauer aus Asien. Kein Wunder: E-Autos gehören in einigen Ländern des Kontinents bereits zum Standard. Wer etwa in Tokio zu Besuch ist, wird sich anfangs wundern, warum es in der Metropole trotz des massiven Verkehrsaufkommens vergleichsweise ruhig ist – bis dem deutschen Touristen auffällt, dass viele der Autos mit stummem Elektroantrieb unterwegs sind. Dieser Entwicklungsvorsprung macht sich bei den Verkaufszahlen in Deutschland bemerkbar. Der japanische Konzern Mitsubishi belegte mit sieben Prozent der Neuzulassungen Platz sechs. Sein Outlander Plug-in Hybrid ist laut dem Hersteller der erste Plug-in Hybrid SUV der Welt und der meistverkaufte Plug-in Hybrid in Europa.