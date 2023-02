Dies sind die friedlichsten Länder der Welt

Der Peace Index wird seit 2007 alljährlich vom Institute for Economics and Peace (IEP) erstellt. Die Denkfabrik mit Hauptsitz in Sydney hat in der aktuellen Ausgabe 163 Länder gelistet. Sie wurden anhand von 23 Indikatoren in drei Hauptkategorien analysiert: soziale Sicherheit und Absicherung, nationale und internationale Konflikte, Grad der Militarisierung. Die Skala reichte von eins (am friedlichsten) bis fünf. Slowenien belegte mit einer Gesamtnote von 1,316 Platz sieben im Ranking der friedvollsten Nationen der Welt. Es lag vor der Tschechischen Republik, Singapur und Japan.