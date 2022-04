Die Energiewende liegt in der Erdöl-Nation Russland offenbar noch in weiter Ferne. Es hat laut dem Länderbericht 2020 rund 11,6 Tonnen Kohlendioxid je Einwohner ausgestoßen. In Deutschland waren es 2019 demnach 8,5 Tonnen. Erneuerbare Energien kamen 2018 in Russland auf 3,2 Prozent des Endenergieverbrauchs. Deutschland erreichte hingegen bereits 2015 bei einem Anteil von 14,2 Prozent.

