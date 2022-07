Die teuersten Dienstwagen in den Top 10 fanden die Analysten in der Medizintechnik. Sie errechneten einen Durchschnittswert von 46.740 Euro. Das war unter den 21 untersuchten Branchen der dritthöchste Wert. Gemessen am Firmenwagen-Anteil kam die Branche mit 16,7 Prozent auf Platz acht. Wer überlegt, wie teuer der eigene Dienstwagen wohl werden kann: Laut dem entspricht der Bruttolistenpreis in etwa der Hälfte des Bruttojahreseinkommens.