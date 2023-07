Die wichtigsten deutschen Wärmepumpen-Hersteller

Vaillant

Auch die Vaillant Group investiert massiv in die Produktion von Wärmepumpen – wenn auch nicht nur in Deutschland. Der Heiztechnikspezialist aus Remscheid nahm im März 2023 im slowakischen Senica seine neue „Megafabrik“ für elektrische Wärmepumpen in Betrieb. Sie soll jährlich 300.000 Geräte produzieren. „Damit verdoppelt das Unternehmen, das auch in Deutschland, Frankreich und Großbritannien Wärmepumpen fertigt, seine Produktionskapazitäten auf weit mehr als eine halbe Million Wärmepumpen pro Jahr“, hieß es bei der Ankündigung.

