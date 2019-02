#2 Island

Die Finanz- und Bankenkrise hat in Island viel Vertrauen zerstört. Aber das Land am Polarkreis hat sich seine nahezu perfekte Demokratie bewahrt, wie die Economist Intelligence Unit befindet. Bestwerte gab es für das Wahlsystem und die politische Kultur. Vor allem die Teilhabe sorgte dafür, dass Island mit 9,58 Punkten den Platz an der Spitze verpasste. Im Bild: der Plenarsaal des „Althings“ in Reykjavik