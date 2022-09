Das „Forbes“-Ranking basiert auf dem geschätzten Dollar-Nettovermögen zum Stichtag 11. März 2022. Das Magazin zählte weltweit 2668 Milliardäre. Auf Platz 173 kam die russische Nummer acht, Gennadi Timtschenko. Die Analysten bezifferten sein Vermögen auf 11,3 Mrd. Dollar. Im Vorjahr waren es noch rund 22,0 Mrd. Dollar und Platz 78 gewesen. Timtschenko hält unter anderem Anteile am Gasunternehmen Novatek und dem Petrokonzern Sibur. Er freundete sich den Angaben zufolge in den 90er Jahren in Sankt Petersburg mit Putin an. Nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs 2022 stand Timschenko auf der Sanktionsliste der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs. Die USA hatten ihn bereits 2014 sanktioniert.