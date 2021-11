#4 Philip Morris

Zigaretten bleiben in der Bundesrepublik ein umsatzstarker Markt. Die Philip Morris GmbH kam deshalb mit einem Umsatz von 7,1 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2020 auf Platz vier der größten US-Unternehmen in Deutschland. Auch dieses Ergebnis konnten AmCham Germany und Accenture nur schätzen. Die Philip Morris GmbH ist nach eigenen Angaben der führende Anbieter von Tabakwaren in Deutschland. Hauptmarken sind unter anderem Marlboro und IQOS. In der Verwaltungszentrale in Gräfelfing bei München und den Produktionsstätten in Berlin und Dresden sind laut dem Unternehmen insgesamt rund 2100 Mitarbeiter beschäftigt. Die Firma gehört zum Unternehmen Philip Morris International Inc., dessen Hauptniederlassung sich in Lausanne befindet.