#7 China Railway Construction Corporation

Das riesige Schienennetz in der Volksrepublik sorgte für gleich mehrere Vertreter in den Top 10. Mit 140,9 Mrd. Dollar auf Platz acht kam im Ranking das Bauunternehmen China Railway Construction Corporation. Die Holdinggesellschaft befindet sich in Staatsbesitz. Der Konzern beteiligte sich auch am Bau der Stadien für die Fußballweltmeisterschaft in Katar 2022.